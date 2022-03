La Gran Bretagna invia un altro contingente in Estonia, si unirà al battaglione NATO

https://it.sputniknews.com/20220318/la-gran-bretagna-invia-un-altro-contingente-in-estonia-si-unira-al-battaglione-nato-15639332.html

Il British Royal Armored Regiment, presente in Estonia dal settembre dello scorso anno, venerdì ha ceduto il comando del battaglione NATO al Royal Welsh Regiment, arrivato solo di recente.I carristi britannici, non lasceranno immediatamente l'Estonia, ma rimarranno per qualche altro mese. Ad oggi, il battaglione NATO conta 2.000 soldati provenienti da Gran Bretagna, Danimarca e FranciaIl Royal Tank Regiment è arrivato in Estonia nel settembre 2021. Oltre ad aver preso parte a diverse esercitazioni negli stati baltici, il reggimento è stato a capo del battaglione estone della NATO durante gli ultimi sei mesi. Il più antico reggimento di carri armati del mondo rimarrà in Estonia per supportare il nuovo gruppo di battaglia e gli alleati estoni.Per la prima volta dalla sua creazione nel 2017, il battaglione NATO annovererà tra le sue fila contemporaneamente soldati britannici, francesi e danesi. Circa 175 danesi della Compagnia "Viking" dei dragoni dello Jutland e 200 fucilieri di montagna del 7° battaglione alpino, un gruppo di combattimento della fanteria francese, si sono uniti al gruppo questo mese.Al vertice della NATO di Varsavia nel 2016, l'Alleanza aveva deciso di schierare battaglioni multinazionali in Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia a rotazione, su richiesta di questi paesi. Il gruppo del battaglione NATO, composto da circa 1.200 militari, è dispiegato nella città militare di Tapa dall'aprile 2017.Il battaglione internazionale della NATO è ora guidato dalla Gran Bretagna. Inoltre, secondo l'ordine di rotazione, si alternano al servizio militari provenienti dalla Francia e dalla Danimarca.

