Istanbul, oltre 100 voli Turkish Airlines cancellati a causa di forti nevicate

La compagnia aerea Turkish Airlines ha cancellato 100 voli negli aeroporti di Istanbul, a causa di forti nevicate che hanno colpito la città, riferisce il... 18.03.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dal giornale, le nevicate di questi giorni non dovrebbero essere così forti come quelle di gennaio, che hanno completamente paralizzato la vita della città per diversi giorni.Tuttavia, le autorità locali hanno adottato misure precauzionali: venerdì sono state chiuse tutte le scuole pubbliche e private ed è stato dichiarato un giorno di riposo per le donne incinte e le persone diversamente abili.Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha anche raccomandato ai residenti della città di astenersi dai viaggi con i mezzi privati ​​e di utilizzare i mezzi pubblici.

