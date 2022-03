https://it.sputniknews.com/20220318/iss-in-programma-sette-passeggiate-spaziali-per-la-prossima-squadra-russa-15630515.html

Iss, in programma sette passeggiate spaziali per la prossima squadra russa

Il razzo booster Soyuz-2.1a con la navicella spaziale Soyuz MS-21 decollerà questo pomeriggio per la Stazione Spaziale Internazionale. 18.03.2022, Sputnik Italia

Sono previste sette passeggiate spaziali per il prossimo equipaggio russo a bordo della ISS. Lo ha detto alle agenzie russe Oleg Artemyev, uno dei membri dell'equipaggio, in conferenza stampa. Una delle passeggiate spaziali sarà affiancata dall'astronauta italiana Samantha Cristoforetti.Gli altri due membri dell'equipaggio sono Sergey Korsakov e Denis Matveyev. Tutti e tre hanno l'addestramento necessario per le passeggiate spaziali, ma solo Korsakov può gestire il braccio robotico, ha specificato Artemyev.Il decollo del razzo booster Soyuz-2.1a con la navicella spaziale Soyuz MS-21 è previsto per oggi pomeriggio, venerdì 18 marzo, alle 18:55, ora di Mosca. I cosmonauti Roscosmos viaggeranno verso la ISS. L'equipaggio di riserva comprende Sergey Prokopiev, Anna Kikina e Dmitry Petelin. Il volo per la stazione seguirà uno schema a due turni della durata di circa tre ore.

