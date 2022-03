https://it.sputniknews.com/20220318/i-dinosauri-camminavano-in-un-modo-diverso-rispetto-a-come-si-riteneva---video-15633778.html

I dinosauri camminavano in un modo diverso rispetto a come si riteneva - Video

I dinosauri camminavano in un modo diverso rispetto a come si riteneva - Video

Un nuovo studio ha dimostrato che, contrariamente a quanto si pensava, i dinosauri non si muovevano con un'andatura simile a quella dei cammelli o degli... 18.03.2022, Sputnik Italia

Negli ultimi anni, la conoscenza sui dinosauri è sicuramente aumentata e sono sempre di meno gli aspetti che ancora rimangono oscuri su questi affascinanti animali. Uno di questi però è sicuramente il loro modo di muoversi e di camminare.Questo anche a causa del fatto che gli scheletri non possono conservare informazioni chiare su questo aspetto, tutt’al più possono darci solo indizi indiretti.Ora però, finalmente, un nuovissimo studio sull’argomento ha iniziato a fare chiarezza su questo aspetto e, applicando un innovativo metodo di analisi, si è giunti a risultati assolutamente sorprendenti.Mentre studi precedenti suggerivano andature al passo, un po’ come nel caso dei cammelli, o andature simili a quelle degli elefanti, adesso sembra che non sia piu' così.Infatti, un elefante è molto meno largo di un dinosauro e la distribuzione del suo peso è quindi molto diversa. Questi risultati, frutto di accurate simulazioni in 3D, hanno invece suggerito andature simili a quelle del rinoceronte o dell'ippopotamo.

