https://it.sputniknews.com/20220318/crisi-in-ucraina-quasi-200mila-rifugiati-arrivati-in-germania-15635359.html

Crisi in Ucraina, quasi 200mila rifugiati arrivati in Germania

Crisi in Ucraina, quasi 200mila rifugiati arrivati in Germania

Alla data di oggi, quasi 200.000 rifugiati ucraini sono arrivati ​​in Germania, ha comunicato venerdì il servizio stampa del ministero degli Interni tedesco. 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T17:56+0100

2022-03-18T17:56+0100

2022-03-18T17:56+0100

la situazione in ucraina

mondo

politica

germania

ucraina

rifugiati

"Posso dirvi che ad oggi 197.423 profughi di guerra sono stati identificati dalla polizia federale", ha dichiarato un portavoce del ministero in una conferenza a Berlino.Il funzionario ha aggiunto che, a causa del regime UE di esenzione dal visto con l'Ucraina, non è possibile stabilire il numero esatto di persone che sono entrate in Germania, ma non si sono ancora registrate come rifugiati.Sebbene "il controllo sia stato rafforzato" al confine, non è stato imposto ad ogni valico di frontiera, ha affermato il portavoce.Il cancelliere Olaf Scholz aveva affermato che la Germania avrebbe offerto un'integrazione a tutti gli effetti ai rifugiati provenienti dall'Ucraina e, a suo avviso, sarebbe un errore di principio considerare il loro soggiorno come a breve termine.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che lo scopo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi di DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

