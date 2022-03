https://it.sputniknews.com/20220318/covid-mattarella-alla-memoria-delle-vittime-ci-inchiniamo-15633211.html

Covid, Mattarella: "Alla memoria delle vittime ci inchiniamo"

Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio per celebrare la Giornata Nazionale per le vittime di Covid, istituita un anno fa. 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T12:48+0100

"Alla memoria delle vittime ci inchiniamo. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l’intera comunità nazionale", ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio pubblicato sul canale ufficiale del Quirinale, in occasione della Giornata nazionale per le vittime di Covid.Il capo dello Stato ricorda la colonna militare che il 18 marzo 2020 trasportava "le vittime falcidiate da un virus allora ancora sconosciuto" a Bergamo.Il presidente esalta la "reazione tenace" degli italiani, "fatta di coraggiose scelte collettive e di avveduti comportamenti individuali", che ha consentito al Paese di "affrontare una sfida senza precedenti nella storia recente dell’umanità".Mattarella rinnova la gratitudine a scienziati e ricercatori, medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della Protezione civile, militari e forze dell’ordine, volontari. Tutti loro "hanno costituito un caposaldo su cui abbiamo potuto contare"."Lo spirito di sacrificio, la consapevolezza di sentirsi responsabili gli uni degli altri, che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini ha dimostrato di possedere, costituiscono un patrimonio prezioso per le sfide che il Paese si trova ad affrontare, da non disperdere", conclude Mattarella.

