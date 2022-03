https://it.sputniknews.com/20220318/covid-chiesta-la-registrazione-del-vaccino-russo-a-spray-nasale-15636925.html

Covid, chiesta la registrazione del vaccino russo a spray nasale

Il ministero della Sanità russo ha rilasciato, nell'ottobre 2021, al Centro Gamaleya l'autorizzazione per condurre gli studi clinici di fase due di un vaccino... 18.03.2022, Sputnik Italia

Il centro di ricerca russo Gamaleya ha presentato al ministero della Salute la documentazione necessaria per la registrazione di un vaccino contro il coronavirus sotto forma di spray nasale. Lo ha detto alla stampa russa il direttore del centro, Alexander Gintsburg.Gintsburg ha inoltre reso noto che non sono stati registrati effetti collaterali del vaccino nasale."Non ci sono effetti collaterali, il vaccino ha la stessa composizione, l'attacco dell'ugello spray non richiede la certificazione, quindi non dovrebbero esserci obiezioni formali alla registrazione", ha specificato.Nell'ottobre 2021, il ministero della Sanità russo ha rilasciato al Centro Gamaleya il via libera per gli studi di fase due di un vaccino contro il coronavirus sotto forma di spray nasale. Gintsburg ha affermato che il vaccino a spray nasale, in grado di creare una barriera in più per prevenire la trasmissione del virus, sarebbe stato aggiuntivo al normale vaccino per inoculazione.

