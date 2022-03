https://it.sputniknews.com/20220318/cdm-ultracinquantenni-da-aprile-stop-allobbligo-del-super-green-pass-al-lavoro-15630379.html

Cdm, ultracinquantenni: da aprile stop all’obbligo del super green pass al lavoro

Oltre a questo, è prevista anche la sospensione dal lavoro in assenza del certificato rafforzato, la norma resta valida solo per il personale sanitario. 18.03.2022, Sputnik Italia

A partire dal 1° aprile, stop all’obbligo del super green pass al lavoro per gli ultracinquantenni. A breve quindi, per potersi recare al lavoro, basterà il solo certificato verde base.La sospensione dal lavoro, in assenza di vaccinazione, resterà solo per il personale sanitario, i cui lavoratori impiegati nelle strutture ospedaliere e nelle Rsa sono quelli maggiormente a stretto contatto con le situazioni più a rischio.

coronavirus in italia