https://it.sputniknews.com/20220318/bulgaria-espelle-10-diplomatici-russi-15633691.html

La Bulgaria espelle 10 diplomatici russi

La Bulgaria espelle 10 diplomatici russi

In settimana, la Slovacchia aveva preso la decisione di espellere tre diplomatici russi sospettati di spionaggio. 18.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-18T11:43+0100

2022-03-18T11:43+0100

2022-03-18T12:07+0100

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/773/89/7738903_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c508ab9da0e3216a1ffab73f966d45ec.jpg

Dieci diplomatici russi sono stati dichiarati personae non gratae in Bulgaria, lo ha confermato a Sputnik l'ambasciata russa nel Paese.Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri bulgaro, i diplomatici russi espulsi dovranno lasciare il Paese entro 72 ore.Il comunicato del dicastero bulgaro non ha specificato quale parte esatta della Convenzione avrebbero violato i diplomatici russi.

https://it.sputniknews.com/20220217/pentagono-annuncia-trasferimento-truppe-usa-in-bulgaria-per-esercitazioni--15152881.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica