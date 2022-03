Aeroporto di Pisa, manifestazione contro l’invio di armi mascherato da aiuti umanitari per sabato 19

"Ogni manifestazione per la Pace è sacrosanta e condivisibile: come Partito Comunista abbiamo più volte rivendicato in questi giorni la nostra azione politica, volta a respingere la guerra in ogni sua forma, di conseguenza abbiamo preso le distanze dalla polarizzazione isterica indotta dal monopolio dell'informazione a cui stiamo assistendo e che da almeno due anni ci vuole per forza schierati e in guerra contro qualcuno; anche e soprattutto contro i nostri interessi di cittadini. Diversamente da quello che si può immaginare, purtroppo, quella di sabato 12 Marzo in Piazza Santa Croce non è stata una manifestazione per la Pace", sempre ripreso da Nove da Firenze.