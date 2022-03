https://it.sputniknews.com/20220317/ucraina-stoltenberg-la-nato-non-e-parte-del-conflitto-15619986.html

Ucraina, Stoltenberg: "La Nato non è parte del conflitto"

Ucraina, Stoltenberg: "La Nato non è parte del conflitto"

L'Alleanza sosterrà gli sforzi di pace tra le due parti, ma non impiegherà le sue truppe né imporrà una no-fly zone, per evitare un'ulteriore escalation del... 17.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-17T11:35+0100

2022-03-17T11:35+0100

2022-03-17T12:04+0100

ucraina

nato

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/9619164_0:127:2852:1731_1920x0_80_0_0_6f1830bb97e4ddda71af458996957f52.jpg

La Nato continuerà a sostenere l'Ucraina e a rafforzare la propria presenza ad Est "per evitare un'escalation", ma non interverrà militarmente. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al Corriere, in cui indica il conflitto in Ucraina come uno scontro tra due sistemi differenti e parla del ruolo dei paesi dell'Alleanza e dell'Italia.In quest'ottica di sostegno, i paesi del Patto Atlantico continueranno a fornire a Kiev sistemi di difesa aerea e antimissile, ma "ma una no-fly zone - precisa - implica attaccare o abbattere aerei russi, perché la no-fly zone non è qualcosa che si dichiara, ma che si impone, e questo porterebbe a una guerra tra Nato e Russia con ancora maggiore distruzione".Il ruolo dell'ItaliaStoltenberg ricorda che l'Italia è uno dei paesi fondatori della Nato e dà "un contributo importante alla difesa collettiva". Menziona il contributo italiano al rafforzamento dei battlegroup nella regione baltica ed il ruolo chiave nei Balcani Occidentali, con la sua presenza in Kosovo.Lo strategic concept di giugnoLa situazione in corso in Ucraina influenzerà lo strategic concept di giugno, dove dovranno essere prese decisioni per "adattare la Nato al mondo che cambia". Stoltenerg ritiene che saranno necessari maggiori investimenti per la sicurezza e la modernizzazione delle forze, nonché rafforzare la presenza ad Est.Inoltre, ci sarà un'attenzione particolare per le minacce del terrorismo e della cybersicurezza.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, nato, russia