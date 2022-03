https://it.sputniknews.com/20220317/svizzera-direttore-generale-di-gaznat-leuropa-avra-difficolta-a-fare-a-meno-del-gas-russo-15621399.html

Svizzera, direttore generale di Gaznat: "l'Europa avrà difficoltà a fare a meno del gas russo"

Svizzera, direttore generale di Gaznat: "l'Europa avrà difficoltà a fare a meno del gas russo"

René Bautz, direttore generale di Gaznat, società svizzera di forniture di energia e presidente del Global Gas Centre di Ginevra, in un’intervista concessa a... 17.03.2022, Sputnik Italia

Dopo la decisione di Washington di bloccare l'importazione degli idrocarburi provenienti dalla Russia, a cui ha fatto seguito l'UE, l'Europa si interroga se può veramente fare a meno del gas russo.In questo momento l'Europa dispone ancora di sufficienti riserve di gas, infatti da un lato esse sono ancora piene di circa il 30% e dall'altro la Russia sta regolarmente fornendo ancora circa 250 milioni di metri cubi di gas al giorno.Un altro problema, inoltre, non secondario riguarda la produzione di elettricità, che nei principali paesi europei dipende in larga parte dal carbone russo.Bautz infine, nella sua intervista concessa a Swissinfo, lancia uno sguardo al futuro: "Il gas non ha ancora detto la sua ultima parola, anche se viene messo in discussione. A lungo termine, dobbiamo decarbonizzare progressivamente le energie fossili e sviluppare le energie rinnovabili e la biomassa vegetale, un potenziale che non è ancora sfruttato. Elettrificare tutto non è possibile e sarebbe troppo costoso. Meglio affidarsi a un mix di fonti energetiche".

