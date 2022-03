https://it.sputniknews.com/20220317/slovacchia-difesa-su-forniture-sistemi-antiaerei-a-ucraina-la-nostra-sicurezza-viene-prima-15623153.html

Slovacchia, Difesa su forniture sistemi antiaerei a Ucraina: "La nostra sicurezza viene prima"

Slovacchia, Difesa su forniture sistemi antiaerei a Ucraina: "La nostra sicurezza viene prima"

In un'intervista alla rivista online Teraz, il ministro della Difesa slovacco, Yaroslav Nagy, ha chiarito che l'unico sistema missilistico antiaereo a... 17.03.2022, Sputnik Italia

Mercoledì, i media avevano riferito che la Slovacchia aveva già accettato in precedenza di trasferire il sistema di difesa aerea S-300 in Ucraina, a condizione della sua immediata sostituzione con attrezzature adeguate per il suo esercito.Nagy ha inoltre aggiunto che, al momento, la Slovacchia ha una sola unità del sistema S-300 e non dispone di alternative, così come non c'è alcun accordo in merito ai caccia MiG-29.Giovedì, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, visiterà Bratislava. La Slovacchia è l'unico paese in Europa in cui Austin terrà colloqui bilaterali durante il suo viaggio.Si presume che uno dei principali argomenti dei negoziati sarà il trasferimento in Ucraina del sistema S-300, così come la fornitura di un sostituto all'esercito slovacco. Queste voci sono state confermate dal primo ministro Eduard Heger, durante un'intervista alla TV slovacca domenica.Il sistema missilistico antiaereo S-300PMU era stato fornito dall'URSS alla Cecoslovacchia nel 1990. Durante il processo di divisione della repubblica (in Repubblica Ceca e Slovacchia nel 1993), il sistema è stato messo a disposizione dell'esercito slovacco.Il sistema di difesa aerea S-300PMU è in grado di colpire vari obiettivi a una distanza di fino 75 chilometri e a un'altitudine massima di 27 chilometri. Il suo scopo principale è la difesa di strutture strategiche militari e civili.

