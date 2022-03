https://it.sputniknews.com/20220317/scienza-tecnica-di-scansione-utilizza-lia-per-valutare-il-rischio-di-esiti-avversi-in-gravidanza-15613304.html

Scienza, tecnica di scansione utilizza l'IA per valutare il rischio di esiti avversi in gravidanza

Un gruppo di ricercatori del Regno Unito sta avviando una sperimentazione che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi delle immagini...

Questa nuova e rivoluzionaria tecnica potrebbe identificare le donne che sono ad alto rischio di esiti avversi della gravidanza, come ad esempio la natimortalità o la preeclampsia, analizzando la loro placenta.La tecnologia in questione utilizza quindi l'intelligenza artificiale per analizzare le immagini ecografiche acquisite durante le prime 12 settimane di gravidanza, assegnando poi un punteggio di rischio in base ai risultati ottenuti, questo potrebbe quindi favorire i trattamenti medici volti a curare e prevenire le problematiche legate allo sviluppo della placenta.

