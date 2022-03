https://it.sputniknews.com/20220317/presidente-tedesco-germania-pronta-a-prendersi-cura-dei-profughi-ucraini-a-lungo-15624065.html

Presidente tedesco: Germania pronta a prendersi cura dei profughi ucraini a lungo

Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, si è detto fiducioso che i volontari tedeschi e coloro che aiutano i rifugiati ucraini si rendano conto che... 17.03.2022, Sputnik Italia

Stando agli ultimi dati del ministero degli Interni tedesco, la polizia ha registrato nel Paese 175.000 rifugiati dall'Ucraina.Steinmeier auspica che vari stati federali della Germania e il Centro federale non arrivino a controversie riguardo alla questione dell'accoglienza dei profughi.Il presidente tedesco ha osservato che, parlando con i rifugiati, si è sentito "sollevato dal fatto che siano finalmente qui al sicuro e abbiano la possibilità di calmarsi dopo un lungo viaggio con molte incognite: dove sarebbero andati e chi li avrebbe accolti".La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio, in risposta agli appelli delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk per la protezione contro l'intensificarsi degli attacchi delle truppe ucraine.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione speciale, che prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine, mira a "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina, aggiungendo che la popolazione civile non è in pericolo. Mosca ha detto di non avere in programma di occupare l'Ucraina. Le nazioni occidentali hanno imposto numerose sanzioni alla Russia.

