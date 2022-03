https://it.sputniknews.com/20220317/pirelli-limita-la-produzione-e-sospende-gli-investimenti-in-russia-15627496.html

Pirelli limita la produzione e sospende gli investimenti in Russia

In relazione alla situazione in Ucraina, la casa italiana produttrice di pneumatici ha annunciato la sospensione degli investimenti in Russia, nonché una... 17.03.2022, Sputnik Italia

Fondata nel 1872 a Milano, Pirelli produce pneumatici per auto, moto e biciclette.Presente in 160 paesi, l'azienda dà lavoro a 30.500 persone in tutto il mondo.Pirelli conta 19 stabilimenti in 12 paesi. Secondo i dati dell'azienda, sono due le fabbriche in Russia, le quali impiegano più di 2.600 operai.

Notiziario

