Nuova telefonata Erdogan-Putin, focus sugli sforzi umanitari in Ucraina

Durante una conversazione telefonica, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha discusso della situazione in Ucraina con il suo omologo russo, Vladimir... 17.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso gratitudine al presidente russo Vladimir Putin per l'assistenza nell'evacuazione di cittadini turchi dall'Ucraina, riporta il servizio stampa del Cremlino. La Russia ha inziato un'operazione militare in ucraina il 24 Febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obbiettivo "la protezione delle persone che sono state vittime di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo, ha detto, è necessaria la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili dei "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Il ministero della Difesa della Federazione russa ha specificato che le forze armate attaccano solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Le forze della DPR e LPR, con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, portano avanti la loro offensiva. Tuttavia, l'occupazione dell'Ucraina non è stata considerata, ha sottolineato il presidente russo.

