Malattie trasmesse da pipistrelli studiate per anni a Kharkov sotto controllo USA -min. Difesa russo

Un progetto segreto per studiare i modi in cui i pipistrelli possono trasmettere malattie agli esseri umani è stato condotto sotto il controllo degli Stati... 17.03.2022, Sputnik Italia

"Voglio sottolineare che, secondo i documenti, questi studi [sui modi in cui i pipistrelli trasmettono malattie all'uomo] sono stati condotti a Kharkov su base sistematica e sotto la diretta supervisione di specialisti degli Stati Uniti per molti anni", ha detto Konashenkov ai giornalisti.Il ministero della Difesa russo continua a studiare i documenti ricevuti dai dipendenti dei laboratori ucraini sull'attuazione di programmi di guerra biologica da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati della NATO sul territorio dell'Ucraina, ha affermato il funzionario.Nell'ambito del progetto, l'Accademia veterinaria statale di Kharkov ha studiato gli uccelli selvatici come vettori per la trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, ha affermato, aggiungendo che sono state valutate le condizioni in cui i processi di trasferimento possono diventare ingestibili, causare danni economici e creare rischi per la sicurezza.Il portavoce ha aggiunto che il ministero presenterà nel prossimo futuro nuovi documenti sull'esportazione di una grande quantità di biomateriali umani dall'Ucraina al Regno Unito e ad altri paesi europei.

