https://it.sputniknews.com/20220317/la-stampa-e-quei-bombardamenti-di-kiev-che-non-sono-di-kiev-15620775.html

La Stampa e quei bombardamenti di Kiev che non sono di Kiev

La Stampa e quei bombardamenti di Kiev che non sono di Kiev

'La carneficina', quella prima pagina della Stampa con la foto che mostra tutta la violenza dei 'bombardamenti russi' in Ucraina. O forse no? 17.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-17T11:12+0100

2022-03-17T11:12+0100

2022-03-17T12:30+0100

ucraina

la situazione in ucraina

la stampa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/15620019_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b3ed56134bbc6b9bd212605f73798f9e.jpg

È stata pubblicata ieri, 16 marzo, in prima pagina sul quotidiano La Stampa, una foto, presumibilmente scattata a Kiev, di un uomo con le mani sul volto, in piedi in mezzo a corpi dilaniati, con un titolo abbastanza d'impatto, La carneficina.Sebbene non ci sia nessuna dichiarazione aperta, un qualunque lettore potrebbe facilmente arrivare alla conclusione, anche leggendo le colonnine ai margini, che questa foto sia stata scattata a Kiev, o in una qualunque altra città ucraina in cui si stanno svolgendo le operazioni militari russe, e che quel pover'uomo immortalato nell'immagine stia piangendo le vittime delle 'atrocità' dei militari russi, di cui tanto si parla adesso nei media occidentali.Tutto sembrerebbe calzare alla perfezione, se non fosse per un MA, ed anche abbastanza grosso. La foto in questione è stata scattata sì durante lo svolgimento delle operazioni militari, cioè nel marzo 2022, ma non a Kiev, a Kharkov o a Mariupol, bensì nella Repubblica Popolare di Donetsk e le vittime immortalate nell'immagine sono cittadini bombardati da un missile Tochka-U delle forze ucraine.Secondo il portale ura.ru, l'immagine è stata scattada da Eduard Kornienko ed è, per l'appunto, una delle tante foto a testimonianza dei bombardamenti ucraini alla città di Donetsk avvenuti qualche giorno fa. Tra le varie immagini, ci sono anche gli scatti di Maksim Blinov, corrispondente di RIA NOVOSTI/Sputnik, dai quali si evince che la situazione immortalata è proprio quella dei bombardamenti nella Repubblica Popolare.In altre foto scattate dal corrispondente è possibile inoltre scorgere le targhe di alcune macchine e varie insegne pubblicitarie che riportano scritte in cirillico russo, e non in ucraino, oltre alle scritte sulla parte posteriore delle uniformi delle squadre di soccorso, compreso il pompiere che si vede alle spalle dell'uomo in prima pagina, ripreso però di petto nello scatto della Stampa, anche esse in russo.È comunque possibile consultare le foto di Blinov direttamente, sui siti https://visualrian.ru o http://sputnikimages.com, oppure consultare il filmato su https://www.ruptly.tv/en/videos, per sincerarsi da sé da dove sono state tratte le immagini.Oltre a vari blogger e testate italiane, tra cui il Fatto Quotidiano, che hanno trattato di questa scelta come minimo un po' impropria da parte del quotidiano torinese, dell'accaduto ha parlato anche la portavoce del ministero degli Esteri russo, Mariya Zakharova, su Telegram:

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, la stampa