La Russia esorta gli USA a trattare gli eventi in Ucraina in modo imparziale e a smettere di mentire

"Richiamiamo l'attenzione sulla campagna di disinformazione in corso nei media americani su ciò che sta accadendo in Ucraina. Un altro esempio è stato il falso diffuso sulla stampa locale sul presunto coinvolgimento delle forze armate russe nell'attacco al teatro drammatico di Mariupol... Vi esortiamo a smettere di mentire e ad impegnarvi in una copertura obiettiva degli eventi in Ucraina", ha detto l'ambasciata su Telegram.L'ambasciata ha suggerito che coloro che sono "veramente interessati a informazioni vere" sugli eventi che si svolgono in Ucraina dovrebbero essere guidati dalle risorse russe, in particolare dai dati del ministero degli Esteri russo, del ministero della Difesa e dell'ambasciata russa a Washington.In precedenza, il ministero della Difesa russo aveva affermato che le accuse del regime di Kiev contro la Russia di aver presumibilmente effettuato un attacco aereo sul teatro drammatico di Mariupol, dove i civili potrebbero essere tenuti in ostaggio, non sono vere: “gli aerei russi non hanno effettuato alcun attacco a obiettivi a terra”. Secondo il ministero, da profughi fuggiti da Mariupol era stato riferito che i neonazisti del battaglione Azov stavano tenendo in ostaggio dei civili nel teatro, utilizzando i piani superiori come punti di fuoco.La Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio, in risposta agli appelli delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk per la protezione contro l'intensificarsi degli attacchi delle truppe ucraine.Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione speciale, che prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine, mira a "smilitarizzare e denazificare" l'Ucraina, aggiungendo che la popolazione civile non è in pericolo. Mosca ha detto che non ha in programma di occupare l'Ucraina. Le nazioni occidentali hanno imposto numerose sanzioni alla Russia.

