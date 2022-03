https://it.sputniknews.com/20220317/la-cina-continuera-a-cooperare-commercialmente-ed-economicamente-con-la-russia-15620520.html

La Cina continuerà a cooperare commercialmente ed economicamente con la Russia

La Cina proseguirà con la regolare cooperazione commerciale ed economica con Russia e Ucraina, ha affermato in una conferenza stampa il portavoce del ministero... 17.03.2022, Sputnik Italia

Pechino ha più volte affermato che le sanzioni non solo non risolvono i problemi, ma ne creano ulteriori, la pressione delle sanzioni non può risolvere la crisi ucraina.La Cina intraprenderà le misure necessarie per proteggere gli interessi e i diritti legittimi delle società cinesi, ha aggiunto il portavoce del ministero del Commercio cinese.Lo scorso mercoledì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha invitato Washington a lasciare la Cina fuori dalle sue controversie con Mosca, osservando che le sanzioni non sono in grado di risolvere i problemi esistenti.

