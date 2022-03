https://it.sputniknews.com/20220317/la-casa-bianca-annuncia-la-telefonata-tra-biden-e-xi-jinping-15625107.html

La Casa Bianca annuncia la telefonata tra Biden e Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terrà venerdì un colloquio con il presidente cinese, Xi Jinping, per discutere degli sviluppi della situazione in... 17.03.2022, Sputnik Italia

La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito come obiettivo di questa operazione "la protezione delle persone vittime dei soprusi e genocidio dal regime di Kiev da otto anni". Per questo nell'ambito dell'operazione bisogna ottenere la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il ministero della Difesa russo, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Con il supporto dell'esercito russo, le forze indipendentiste di Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR) stanno conducendo un'offensiva. Non si tratta di occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

