Kanye West "bannato" da Instagram per 24 ore

A seguito di una violazione delle politiche aziendali, Instagram ha vietato al rapper e produttore americano Kanye West di pubblicare contenuti sulla sua... 17.03.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito, West avrebbe pubblicato sulla sua pagina dei post contenenti istigazioni all'odio, molestie e bullismo. Dopo aver rimosso i contenuti, Instagram ha predisposto il blocco delle pubblicazioni delle foto, dei commenti e dei messaggi di West per 24 ore.Secondo il portale TMZ, sarebbe almeno uno il post ad essere stato cancellato dalla pagina dell'artista. Nel post in questione, West avrebbe rivolto un insulto a sfondo razzista al presentatore e comico Trevor Noah, che in precedenza lo aveva criticato per le molestie rivolte all'ex moglie Kim Kardashian durante il procedimento di divorzio.Nei suoi post recenti, West aveva ripetutamente menzionato la sua ex moglie il suo attuale fidanzato, l'attore e comico Peter Davidson, rendendo noti alcuni dettagli sulle loro vite personali.

