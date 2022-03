https://it.sputniknews.com/20220317/giappone-fortissimo-terremoto-di-magnitudo-73-almeno-4-morti-e-oltre-200-feriti-15619110.html

Giappone, fortissimo terremoto di magnitudo 7.3: almeno 4 morti e oltre 200 feriti

Giappone, fortissimo terremoto di magnitudo 7.3: almeno 4 morti e oltre 200 feriti

È stato registrato, nella notte di ieri, un terremoto di magnitudo 7.3 al largo di Fukushima, ad ora sono almeno quattro i morti e oltre 200 i feriti. È... 17.03.2022, Sputnik Italia

Sono state due le violentissime scosse di terremoto, la prima di magnitudo 6.4 e la seconda di magnitudo 7.3, che sono state registrate in mare, al largo di Fukushima, nel nord est del Giappone, a 60 chilometri di profondità, e che intorno alle ore 23:36, ora locale (le 15:36 in Italia), come riporta NHK, hanno provocato, per ora, 4 morti e oltre 200 i feriti.Vista la violenza del terremoto, sviluppatosi in mare, la Japan Meteorological Agency (Jma) ha immediatamente lanciato un allarme tsunami di livello d'emergenza di 2 su 4 ed è stato chiesto agli abitanti di almeno una zona costiera di evacuare le loro abitazioni.L'emittente pubblica NHK ha poi fatto sapere che circa due milioni di case sono rimaste senza energia elettrica, di cui 700mila solo nella città di Tokyo, che si trova a quasi 300 chilometri di distanza dall’epicentro del terremoto, e che la East Japan Railway Co. ha sospeso la quasi totalità dei suoi servizi ferroviari, per poter eseguire i necessari controlli di sicurezza.

