https://it.sputniknews.com/20220317/energia-luce-a-217-euro-per-mwh-spagna-e-portogallo-chiedono-alla-ue-di-fissare-limite-a-180-euro-15623751.html

Energia, luce a 217 euro per MWh: Spagna e Portogallo chiedono alla UE di fissare limite a 180 euro

Energia, luce a 217 euro per MWh: Spagna e Portogallo chiedono alla UE di fissare limite a 180 euro

Spagna e Portogallo propongono di fissare un prezzo massimo per l'elettricità nell'Unione Europea di 180 euro per MWh sul mercato all'ingrosso, ha affermato... 17.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-17T23:22+0100

2022-03-17T23:22+0100

2022-03-17T23:22+0100

mondo

politica

economia

energia

ue

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/15623682_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6d29216184a06c273a9584856d2f28f1.jpg

"Le nostre visioni con il Portogallo coincidono per molti versi. 180 euro esistevano già come limite, a quel tempo ci sembrava impossibile che ciò sarebbe accaduto", ha spiegato Ribera in un'intervista all'emittente radiofonica Onda Cero, parlando dell'aumento dei prezzi sull'elettricità.Questo limite era in vigore in Spagna e Portogallo fino al 2019, dopodiché è stato adottato un decreto che ha vietato la fissazione di limiti ai prezzi per le società energetiche nel mercato all'ingrosso all'interno dell'UE.Oggi, il prezzo medio dell'elettricità in Spagna e Portogallo è di 217,13 euro per MWh.In settimana, le autorità spagnole hanno annunciato che nel prossimo futuro avrebbero ridotto i prezzi di benzina, elettricità e gas nel regno.

2022

mondo, politica, economia, energia, ue