https://it.sputniknews.com/20220317/energia-bonomi-interventi-subito-o-le-imprese-italiane-verso-la-paralisi-15621760.html

Energia, Bonomi: "Interventi subito o le imprese italiane verso la paralisi"

Energia, Bonomi: "Interventi subito o le imprese italiane verso la paralisi"

Il presidente di Confindustria chiede un tetto al prezzo del gas, per evitare una stagnazione che, senza interventi strutturali, può trasformarsi in... 17.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-17T14:20+0100

2022-03-17T14:20+0100

2022-03-17T14:20+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/897/88/8978803_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8deceb1814e59b76dbb626d868705ca5.jpg

"Molti dicono che stiamo rallentando per colpa della guerra, ma già a novembre Confindustria faceva notare come la produzione industriale stesse rallentando, la guerra ha solo accelerato il processo". Lo afferma in un'intervista al Messaggero il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che avverte sul rischio di "una stagnazione che, senza interventi strutturali, può diventare recessione".Preoccupa non solo l'assenza di interventi strutturali per far fronte alla crisi negli approvvigionamenti di materie prime, ai rincari generali e dei prezzi dell'energia, ma anche l'assenza di un nuovo piano energetico dovuta "all'inerzia" della burocrazia.La misura può essere applicata sul mercato con "un'operazione trasparenza sui contratti in essere di approvvigionamento del gas", ovvero differenziando i prezzi ed indicando un prezzo equo che comprenda "margini di profitto ragionevoli" e non legati "al folle trend del prezzo quotidiano".Secondo Bonomi, bisogna differenziare anche il prezzo dell'energia elettrica, partendo da un "super premio" per le fonti rinnovabili. In terzo luogo, chiede l'eliminazione delle imposte indirette sui carburanti.Sul piano fiscale gli industriali si aspettano "un taglio contributivo del cuneo fiscale", per aumentare la competitività delle aziende a livello europeo anche sul costo del lavoro e "una reale modifica del sistema di tassazione delle imprese", con un' aliquota Ires ordinaria in linea con la tassa minima internazionale al 15% e "un'addizionale fino al 9% in più per chi preferisce gli utili invece che reinvestirli".

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia