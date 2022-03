https://it.sputniknews.com/20220317/cremlino-il-lavoro-sugli-accordi-tra-russia-e-ucraina-continua-ma-e-presto-parlare-di-firme-15622040.html

Cremlino: il lavoro sugli accordi tra Russia e Ucraina continua, ma è presto parlare di firme

Il segretario stampa del presidente della Russia, Dmitriy Peskov, alla domanda dei giornalisti se Russia e Ucraina fossero vicine alla firma di accordi, ha... 17.03.2022, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

mondo

"No, il lavoro continua, quando ci saranno progressi, riferiremo", ha detto Peskov.In precedenza, il quotidiano britannico Financial Times aveva pubblicato un articolo in cui si affermava che le delegazioni di Russia e Ucraina avevano preparato un piano per porre fine al conflitto che include 15 punti, tra cui un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe, subordinatamente alla neutralità di Kiev e alla riduzione delle forze armate ucraine. Il piano include anche il rifiuto dell'Ucraina di aderire alla NATO e dovrebbe garantire che l'Ucraina non ospiti basi militari di altri stati in cambio della protezione da alleati come Stati Uniti, Regno Unito e Turchia, osserva l'articolo.

mondo