https://it.sputniknews.com/20220317/corsica-la-francia-e-pronta-a-concedere-lindipendenza-15618767.html

Corsica, la Francia è pronta a concedere l’indipendenza?

Corsica, la Francia è pronta a concedere l’indipendenza?

Da circa due settimane nell’isola è in corso una violenta rivolta indipendentista, scatenatasi dopo l’aggressione, subita nel carcere di Arles, da Yvan... 17.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-17T18:48+0100

2022-03-17T18:48+0100

2022-03-17T18:48+0100

corsica

francia

indipendenza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/15586546_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_4ffae49a14b4d6cde23d41b6bef1e349.jpg

È dal 2 marzo che in Corsica sono in corso violente proteste, nate a seguito dell’aggressione subita in carcere da Yvan Colonna, storico leader dell’indipendentismo corso, che stava scontando nel carcere di Arles l’ergastolo per l’omicidio avvenuto nel 1998 del prefetto della Corsica, Claude Érignac.Colonna è stato aggredito da un jihadista afghano, anche lui detenuto nello stesso carcere, che lo ha strangolato per oltre 8 minuti, ed ora lotta tra la vita e la morte.Intanto, sull’isola non si placano gli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, che solo nella giornata di domenica 13 marzo hanno causato 67 feriti, tra cui 44 agenti tra le forze dell’ordine.Questa apertura del governo Macron ha scatenato in Francia una serie di dure prese di posizione: per Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National e prossima candidata alle elezioni presidenziali “[la Corsica] deve restare francese”; Fabien Roussel, candidato comunista, dichiara a Rmc di essere “contrario, non è così che riempiremo il frigo dei corsi”; Eric Zemmour, candidato di Reconquete!, ripreso da Le Parisien, dice di sostenere “un'identità fiera di una Corsica forte in una Francia forte”; infine Valérie Pécresse, a France Inter, afferma che “l'autonomia deve essere fatta nel quadro della Repubblica e non deve portare allo smantellamento della Repubblica”.

corsica

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corsica, francia, indipendenza