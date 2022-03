https://it.sputniknews.com/20220317/baerbock-rafforzamento-fianco-est-della-nato-prosegue-in-conformita-con-latto-nato-russia-15627197.html

Baerbock: rafforzamento fianco est della NATO prosegue in conformità con l'Atto NATO-Russia

Baerbock: rafforzamento fianco est della NATO prosegue in conformità con l'Atto NATO-Russia

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che il rafforzamento del fianco orientale della NATO è conforme alle clausole fissate nell'Atto... 17.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-17T22:14+0100

2022-03-17T22:14+0100

2022-03-17T22:14+0100

la situazione in ucraina

mondo

politica

difesa

nato

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/15627173_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_3ec61d030ae5eedb9915316e68ec2b25.jpg

La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che lo scopo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni".Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi di DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa, nato, russia