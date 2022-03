Addio a mascherina e green pass: il piano d'azione per il ritorno alla normalità

: fine dello stato d'emergenza, si scioglie il cts e decade la struttura commissariale. In base a fonti ministeriali riportate dalla stampa nazionale, per il dopo-Figliuolo si pensa ad un'unità operativa creata ad hoc dal ministero della Salute per continuare con la campagna di vaccinazione;

: potrebbe finire l'obbligo di green pass rafforzato per gli ultracinquantenni nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto pubblici e nei locali all'aperto di ristoranti, bar, trattorie, etc. Inoltre, in vista di un rilancio del settore turistico il certificato verde potrebbe non essere più necessario per accedere a strutture ricettive, per i musei e le mostre e le attività commerciali. Inoltre, potrebbero decadere le quarantene da contatto anche per non vaccinati e l'obbligo di mascherine ffp2 nelle scuole, in favore della chirurgica. Infine dovrebbe finire il sistema dei colori nelle regioni;