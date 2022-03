https://it.sputniknews.com/20220316/utenti-instagram-creano-hashtag-per-boicottare-meta-dopo-il-consenso-agli-appelli-alla-violenza-15609633.html

Utenti Instagram creano hashtag per boicottare Meta dopo il consenso agli appelli alla violenza

Alcuni utenti di Instagram hanno iniziato a seguire un hashtag che chiede il boicottaggio della società madre Meta, dopo che questa ha consentito la... 16.03.2022, Sputnik Italia

A seguito della mossa di Meta, le autorità russe hanno bloccato Instagram a partire da lunedì. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che Meta era stata fin troppo intenta ad introdurre nuove regole e realizare manipolazioni fin dall'inizio delle operazioni russe in Ucraina, mettendo in dubbio il suo futuro in Russia.Venerdì, il presidente degli affari globali di Meta, Nick Clegg, ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma che l'allentamento delle regole sull'incitamento all'odio si applicava solo all'Ucraina e mirava a proteggere i diritti di parola degli ucraini, mentre non erano consentite russofobia o "discriminazione, molestie o violenza nei confronti dei russi" sulla piattaforma.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare dopo che le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno chiesto assistenza per difendersi dalle truppe ucraine. I paesi occidentali hanno condannato fermamente l'operazione russa e aumentato la pressione delle sanzioni su Mosca.

