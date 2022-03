https://it.sputniknews.com/20220316/ucraina-papa-francesco-sente-kirill-sottolineata-importanza-negoziati-e-speranza-in-mondo-giusto-15614380.html

Ucraina, Papa Francesco sente Kirill: "sottolineate importanza negoziati e speranza in pace giusta"

Il Pontefice ha intrattenuto un colloquio telefonico con il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, con il quale è stata discussa la crisi legata all'Ucraina. 16.03.2022, Sputnik Italia

Il patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia ha discusso con Papa Francesco della situazione in Ucraina e degli sforzi umanitari delle chiese ortodossa e cattolica, riferisce il sito web del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca. Inoltre Papa Francesco e il Patriarca Kirill hanno discusso una serie di questioni attuali della cooperazione bilaterale. Secondo il Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne, ai colloqui ha preso parte anche il metropolita Hilarion di Volokolamsk e il capo del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch.

