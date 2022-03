Kiev propone un modello di stato demilitarizzato austriaco o svedese. Cremlino: è un "compromesso"

https://it.sputniknews.com/20220316/ucraina-negoziati-di-pace-kiev-propone-un-modello-di-stato-demilitarizzato-austriaco-o-svedese-15609397.html

Ai negoziati Kiev propone di creare in Ucraina un modello di stato demilitarizzato come quello austriaco o svedese, in presenza di un esercito nazionale, ha... 16.03.2022, Sputnik Italia

"Conservazione e sviluppo della neutralità dell'Ucraina, demilitarizzazione dell'Ucraina: si sta trattando su tutta una serie di questioni legate alle dimensioni dell'esercito ucraino. L'Ucraina propone un modello austriaco-svedese di stato neutrale demilitarizzato, ma uno stato che comunque conserva il proprio esercito e marina militare. Su tutte queste questioni si tratta in seno ai capi dei ministeri della Difesa di Russia e Ucraina", ha detto Medinskiy.La conversione dell'Ucraina in una nazione demilitarizzata, come l'Austria o la Svezia, con il proprio esercito, può eseere considerata come un compromesso, ha detto poi il portavoce del Cremlino, Dmitriy Peskov mercoledì. Il capo della delegazione russa ha ricordato che "l'Ucraina è già ora neutrale". "Proprio a condizione di mantenere una neutralità l'Ucraina si è staccata dall'Unione Sovietica nel 1991, e questa neutralità fa parte della Dichiarazione di Sovranità dell'Ucraina", ha sottolineato l'aiutante del presidente russo."Indubbiamente, una questione chiave per noi è lo status della Crimea e del Donbass, nonchè una serie di questioni umanitarie, tra le quali la denazificazione, i diritti della popolazione russofona, la posizione della lingua russa e via dicendo", ha aggiunto Medinskiy. Inoltre, questi ha smentito le dichiarazioni di Kiev, secondo cui la questione denazificazione era stata esclusa dai negoziati."No, non è esattamente così. La questione della denazificazione e di punizioni più severe, l'applicazione delle leggi, soprattutto le punizioni per coloro che ideologizzano il nazismo, il neonazismo, l'estremismo a base nazista, è ancora un punto importante nell'ordine del giorno dei negoziati", ha riferito Medinskiy.

