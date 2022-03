https://it.sputniknews.com/20220316/ucraina-de-luca-incivile-e-sbagliato-escludere-atleti-russi-sport-e-cultura-servono-al-dialogo-15611090.html

Ucraina, de Luca: "Incivile e sbagliato escludere atleti russi, sport e cultura servono al dialogo"

Ucraina, de Luca: "Incivile e sbagliato escludere atleti russi, sport e cultura servono al dialogo"

Fa sentire la sua voce Vincenzo de Luca, presidente della Regione Campania, sull'esclusione degli atleti russi dalle paralimpiadi di Pechino: "Considero questo... 16.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-16T15:31+0100

2022-03-16T15:31+0100

2022-03-16T15:31+0100

vincenzo de luca

russia

ucraina

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/11272563_0:233:1066:833_1920x0_80_0_0_40c7625aa3365185648267bc53f45ffa.jpg

Non le manda a dire, come consuetudine, Vincenzo de Luca, presidente della Regione Campania, che, durante l'inaugurazione dell'opera di Jorit, Peace (Pace), al Liceo Sabatini Menna di Salerno, secondo quanto riporta ANSA, ha affermato:Durante l'incontro, avvenuto nel teatro del complesso scolastico di via Guerino Grimaldi, de Luca ha anche aggiunto che "qualche settimana prima c'era stato un altro episodio. Si era interrotta una collaborazione con un direttore d'orchesta, Gergiev, di nazionalità russa, perché non aveva preso posizione contro Putin. Capiamoci, se qualcuno viene e pensa di giustificare i lager o i gulag deve essere escluso dalla comunità civile. Ma quando siamo di fronte a vicende storiche complesse credo che l'arte, lo sport debbano diventare canali di dialogo, scambio di umanità, non luoghi nei quali far crescere le barriere tra gli esseri umani e le sorgenti di odio, perché poi finirà la guerra e si dovrà tornare alla vita e sarà difficile tornare alla vita e al dialogo tra i popoli, se avremo accumulato odio e divisioni fra gli esseri umani", riporta ANSA.Il Mattino riporta, invece, le parole di de Luca nella sua diretta Facebook, durante la quale il politico si era già espresso a riguardo:"Non so quanto è utile interrompere i rapporti sul piano culturale con chi è di nazionalità russa, non so a che cosa serva sul piano della cultura, del teatro, dello sport. Anziché favorire il dialogo e la distensione, con gli ultimatum non aiutiamo la battaglia per la pace, la danneggiamo", ha continuato de Luca, come riporta Il Mattino.

https://it.sputniknews.com/20220316/utenti-instagram-creano-hashtag-per-boicottare-meta-dopo-il-consenso-agli-appelli-alla-violenza-15609633.html

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vincenzo de luca, russia, ucraina, sport