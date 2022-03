https://it.sputniknews.com/20220316/stoltenberg-la-nato-rispetta-qualsiasi-decisione-dellucraina-sulladesione-allalleanza-15615574.html

Stoltenberg: la Nato rispetta qualsiasi decisione dell'Ucraina sull'adesione all'alleanza

La Nato resta aperta all'adesione di nuovi membri e rispetterà qualsiasi decisione dell'Ucraina di aderire o meno all'alleanza, ha affermato il segretario... 16.03.2022, Sputnik Italia

Kiev non nasconde di voler trascinare gli Stati Uniti e la Nato nel conflitto in Ucraina, invitando costantemente l'Occidente a introdurre una no-fly zone nel Paese. I leader occidentali parlano dell'impossibilità di chiudere lo spazio aereo per il rischio di una Terza Guerra Mondiale, ma continuano a fornire armi a Kiev. ieri il presidente ucraino Zelenskyy ha affermato che era giunto il momento di ammettere che l'Ucraina non sarebbe mai diventata membro della Nato.La Nato favorevole ai colloqui tra Ucraina e Russia per trovare soluzioneLa Nato sostiene tutti gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto in Ucraina, compresi i negoziati tra Ucraina e Russia, ha affermato il segretario generale Jens Stoltenberg. Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per aiutare le Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista di Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali delle guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

