L'aspirazione dell'Ucraina di possedere armi nucleari costituisce una grave minaccia per la Russia: Kiev è in grado di costruire questo tipo di armi con l'aiuto straniero, ha affermato il presidente Vladimir Putin."Le autorità di Kiev hanno rilasciato dichiarazioni sulla loro intenzione di creare armi nucleari e missili per trasportarle. Si tratta di una minaccia reale. Già nel prossimo futuro, con l'assistenza tecnica straniera, il regime filo-nazista di Kiev potrebbe mettere le mani su armi di distruzione di massa. E l'obiettivo di tali armi sarebbe ovviamente la Russia", ha detto Putin in una conferenza stampa dedicata all'economia. "Ora stanno cercando di spazzare via le tracce di questi programmi segreti. Ma abbiamo tutte le ragioni per credere che nelle immediate vicinanze della Russia, in Ucraina, siano stati effettivamente creati componenti di armi biologiche", ha aggiunto Putin. Putin ha inoltre rilevato come le preoccupazioni di Mosca sulle aspirazioni dell'Ucraina di entrare nella Nato mediante i "ripetuti avvertimenti della Russia secondo cui un tale sviluppo di eventi rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza della Russia, sono stati respinti dall'Ucraina e dai loro sostenitori degli Stati Uniti e della Nato mostrando un disprezzo da teatro cinico".Putin ha ribadito che le truppe russe schierate in Ucraina non sono state mandare per "occupare" l'Ucraina. "Per quanto riguarda la tattica delle operazioni militari, che è stata elaborata dal ministero della Difesa russo e dallo Stato Maggiore, si è rivelata giusta totalmente ", ha affermato. "I nostri ragazzi, soldati e ufficiali stanno mostrando coraggio ed eroismo. Stanno facendo tutto il possibile per evitare perdite tra la popolazione civile delle città ucraine", ha affermato il presidente.Strategica la politica antirussa di contenimento e indebolimento dell'OccidenteLa politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia consapevole e di lungo termine dell'Occidente, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Vladimir Putin ritiene che verranno fatti tentativi per aumentare la pressione sulla Russia.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per aiutare le Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista di Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali delle guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

