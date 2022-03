https://it.sputniknews.com/20220316/processo-ruby-ter-maggiordomo-di-arcore-bunga-bunga-una-specie-di-discoteca-15610010.html

Processo Ruby ter, maggiordomo di Arcore: Bunga Bunga una specie di discoteca

2022-03-16T12:50+0100

Giuseppe Brumana, maggiordomo di Villa San Martino, ad Arcore, chiamato a testimoniare a Milano nell’ambito del processo Ruby ter, che vede tra gli imputati anche l’ex premier Silvio Berlusconi, ha definito il Bunga Bunga come “una specie di discoteca”.Lo storico maggiordomo ha poi concluso la sua breve deposizione, dichiarando che "nel febbraio del 2010 lavoravo ad Arcore. Di sicuro avrò incontrato Ruby, ma chi si ricorda? C'era un bel via vai".Silvio Berlusconi e altre 28 persone sono imputate, a vario titolo, nel processo per i reati di corruzione in atti giudiziari e di falsa testimonianza.

