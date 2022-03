https://it.sputniknews.com/20220316/parma-cancellata-la-mostra-di-un-pittore-di-origini-russe-15613086.html

Parma, cancellata la mostra di un pittore di origini russe

Alexander Ozerski, questo è il nome del quarantenne pittore e scultore di origine russa che si è visto cancellare la propria mostra d’arte, prevista da mesi... 16.03.2022, Sputnik Italia

italia

russofobia

L'opera incriminata sarebbe una tela raffigurante quattro ginnaste in tuta bianca con alle spalle la scritta, leggermente sbiadita, CCCP. L'opera raffigurerebbe la nonna dell'artista, ginnasta in gioventù.La mostra, organizata da diversi mesi e rinviata nel corso del tempo a causa del Covid, avrebbe dovuto tenersi a partire dal 9 aprile in un spazio di proprietà comunale, ma gestito da una cooperativa che avrebbe, a quanto riferito dall'artista, ritenuto alcune tele troppo politiche ed inadatte al momento.

italia, russofobia