Oms sospende valutazione del vaccino russo anti-Covid "Sputnik V"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha temporaneamente sospeso la valutazione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V per le "difficoltà tecniche"... 16.03.2022, Sputnik Italia

In precedenza è stato riferito che le ispezioni degli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per valutare la produzione del vaccino russo Sputnik V, prevista per marzo, dipenderanno dal permesso del servizio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall'evoluzione della situazione nella regione. L'Oms in precedenza aveva affermato che le ispezioni necessarie per riconoscere lo Sputnik V per l'uso di emergenza dovevano svolgersi a marzo. Successivamente, secondo la pratica dell'Oms, bisogna studiare i dati ricevuti e prendere una decisione sulla certificazione del vaccino. La Russia ha presentato i documenti primari per la certificazione del farmaco alla fine del 2020. L'Oms non ha ancora approvato lo Sputnik V.

