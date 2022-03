https://it.sputniknews.com/20220316/nel-mondo-cresce-la-domanda-di-rifugi-antiaerei-15610438.html

Nel mondo cresce la domanda di rifugi antiaerei

La società italiana Minus Energie, che costruisce rifugi antiaerei, ha affermato che le richieste per i suoi prodotti hanno raggiunto un livello senza... 16.03.2022, Sputnik Italia

guerra

società

italia

francia

economia

Minus Energie ha costruito cinquanta rifugi antiaerei dalla sua fondazione, due decenni fa. Tuttavia, nelle ultime settimane, l'azienda ha ricevuto 500 richieste da potenziali clienti.Il bunker Minus Energie più piccolo viene offerto ad un prezzo di 32mila dollari, ovvero da 1.300 a 2.100 dollari al metro quadrato. Secondo Business Insider, anche altre società di costruzione di rifugi, inclusa la Rising S Company, con sede negli Stati Uniti, hanno ricevuto maggiore interesse e richieste nelle ultime due settimane.La società francese Artemis Protection, ad esempio, offre rifugi antiaerei di lusso con un prezzo compreso tra 300mila e 500mila dollari, a seconda delle esigenze del cliente.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per aiutare le Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista di Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali delle guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

