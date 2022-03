https://it.sputniknews.com/20220316/ministero-esteri-russo-il-consiglio-deuropa-si-e-trasormato-in-uno-strumento-di-propaganda-nato-15607942.html

Ministero Esteri russo: il Consiglio d'Europa si è trasormato in uno strumento di propaganda NATO

16.03.2022

"Quest'organizzazione (il Consiglio - ndr) si è trasformato in un mero strumento della propaganda NATO e non ho scelto male le parole ora. Stiamo costantemente parlando di ciò, che le strutture dell'Alleanza e gli stati membri dell'Alleanza, attraverso alcuni appropriati meccanismi della NATO, plasmano l'ordine del giorno del Consiglio d'Europa in vario modo", ha affermato la Zakharova in onda su Radio Sputnik.Non è rimasto assolutamente nulla del lavoro egualitario ed efficiente del Consiglio d'Europa, ha sottolineato la Zakharova, aggiungendo che l'organizzazione è diventata una piattaforma conveniente per le campagne politiche e d'informazione della NATO.Martedì, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha votato in favore del ritiro della Russia dall'organizzazione, con 216 voti a favore. In precedenza, lo stesso giorno, la Russia aveva inoltrato una lettera di ritiro firmata dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, con la richiesta di lasciare il Consiglio.Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina, a seguito delle richieste di aiuto da parte delle repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk. Gli USA e i loro alleati, compreso il Giappone, hanno risposto all'operazione con l'imposizione di severe sanzioni contro la Russia e molte compagnie straniere hanno deciso di lasciare il mercato del Paese.

