https://it.sputniknews.com/20220316/ministero-difesa-russo-denuncia-kiev-con-sostegno-occidente-prepara-provocazione-con-armi-chimiche-15615853.html

Ministero Difesa russo denuncia: Kiev con sostegno Occidente prepara provocazione con armi chimiche

Ministero Difesa russo denuncia: Kiev con sostegno Occidente prepara provocazione con armi chimiche

Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (Sbu, servizi segreti), con il sostegno occidentale, sta preparando una provocazione con l'uso di sostanze chimiche... 16.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-16T17:52+0100

2022-03-16T17:52+0100

2022-03-16T17:52+0100

la situazione in ucraina

ministero della difesa della federazione russa

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/15349701_0:51:1651:980_1920x0_80_0_0_e43b1885ba681dc1f1c9ca8d5c3181c6.jpg

"Sappiamo per certo che, con il supporto dei Paesi occidentali, l'Sbu sta preparando una provocazione utilizzando sostanze tossiche contro i civili. Lo scopo della provocazione è accusare la Russia di usare armi chimiche contro la popolazione ucraina", ha detto Konashenkov. Ha aggiunto che un'eventuale uso di armi chimiche sotto falsa bandiera per accusare la Russia verrà smascherato e che per evitare provocazioni le infrastrutture che dispongono sostanze chimiche pericolose vengono prese sotto il controllo dei militari russi impegnati nell'operazione in Ucraina per smilitarizzare e de-nazificare il Paese.La Russia, a differenza degli Stati Uniti, ha da tempo adempiuto ai suoi obblighi internazionali distruggendo completamente tutte le scorte di armi chimiche, ha aggiunto Konashenkov.

https://it.sputniknews.com/20220316/nbc-amministrazione-usa-valuta-consegne-di-missili-guidati-ad-alta-precisione-in-ucraina-15611434.html

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministero della difesa della federazione russa, ucraina, russia