Le forze ucraine continuano a bombardare il Donbass: 10 colpi di mortaio nella DPR - Aggiornamenti

In precedenza, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, aveva affermato che la Russia interromperà immediatamente le sue operazioni militari se le autorità ucraine faranno un emendamento alla costituzione al fine di abbandonare la loro ambizione di entrare in "qualsiasi blocco" e riconosceranno il referendum in Crimea e l'indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR).

Il 24 febbraio la Russia ha avviato un'operazione militare in Ucraina rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk per contrastare l'aggressione delle truppe ucraine. Il ministero della Difesa russo ha affermato che l'operazione prende di mira solo le infrastrutture militari ucraine. Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che "smilitarizzazione e denazificazione" sono tra gli obiettivi chiave dell'operazione speciale. Mosca ha ripetutamente sottolineato di non avere in programma di occupare l'Ucraina, insistendo sul fatto che le forze armate prendono di mira solo le infrastrutture militari del Paese.