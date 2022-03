https://it.sputniknews.com/20220316/il-ministero-degli-esteri-russo-risponde-punto-per-punto-ad-un-articolo-di-borrell-sullucraina-15606944.html

Il ministero degli Esteri russo risponde punto per punto ad un articolo di Borrell sull'Ucraina

Il ministero degli Esteri russo risponde punto per punto ad un articolo di Borrell sull'Ucraina

Martedì il ministero degli Esteri russo ha accusato il principale diplomatico dell'EU, Josep Borrell, di manipolazione delle informazioni dopo che aveva... 16.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-16T06:54+0100

2022-03-16T06:54+0100

2022-03-16T06:54+0100

josep borrell

russia

mondo

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/773/35/7733529_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4aa207e5de879ac16857bc7ef39eb2bd.jpg

In un articolo del 3 marzo intitolato "Il potere non è giusto, le guerre ingiuste sono destinate a essere perse", Borrell ha affermato che la Russia ha attaccato un'Ucraina "pacifica e democratica" che non rappresentava una minaccia per lei.Il ministero ha, inoltre, confutato l'affermazione di Borrell secondo cui l'Occidente aveva trascorso mesi a perseguire "sforzi senza precedenti per ottenere una soluzione diplomatica". Il ministero ha affermato che è stata la Russia a presentare proposte di garanzia di sicurezza agli Stati Uniti ed alla NATO, senza riscontrare nessuna disponibilita' da parte dell'Occidente a trovare un accordo.Reagendo all'avvertimento del diplomatico, secondo cui la Russia dovra' ora affrontare un "isolamento su vasta scala" da parte della comunità internazionale, il ministero ha affermato che il mondo non e' limitato a Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud e Australia, e che "anche l'EU non è tutta l'Europa".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

josep borrell, russia, mondo, unione europea