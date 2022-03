https://it.sputniknews.com/20220316/guinness-dei-primati-uomo-cammina-per-quasi-un-chilometro-con-un-tosaerba-sul-mento---video-15605142.html

Guinness dei primati: uomo cammina per quasi un chilometro con un tosaerba sul mento - Video

Guinness dei primati: uomo cammina per quasi un chilometro con un tosaerba sul mento - Video

Un uomo dell'Idaho è entrato nel Guinness dei primati dopo aver percorso quasi un chilometro con un tosaerba appoggiato sul mento. 16.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-16T07:36+0100

2022-03-16T07:36+0100

2022-03-16T08:30+0100

usa

guinness dei primati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/511/13/5111338_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_d97b431ac3bc872b4087a4deedbd4fab.jpg

David Rush, uno statunitense dell'Idaho, è entrato nel Guinness dei primati per aver camminato per quasi un chilometro (3.257 piedi) con un tosaerba appoggiato in equilibrio sul mento.L'obiettivo prefissato del chilometro, vale a dire 3280,84 piedi, non è stato comunque raggiunto per soli 7 metri, ma l'uomo ha in ogni caso dichiarato di essere soddisfatto della prova: "Vorrei aver potuto finire quegli ultimi 7 metri, ma sono contento del risultato".

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, guinness dei primati