Germania ribadisce il no categorico all'invio di soldati Nato in Ucraina: "È la nostra linea rossa"

Germania ribadisce il no categorico all'invio di soldati Nato in Ucraina: "È la nostra linea rossa"

La Germania si oppone all'invio di qualsiasi missione Nato in Ucraina, ha affermato il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit. 16.03.2022, Sputnik Italia

In precedenza, il vicepremier polacco e leader del partito al governo Legge e Giustizia, Jaroslaw Kaczynski, durante una visita a Kiev, aveva proposto di inviare una missione Nato o un contingente internazionale più aperto in Ucraina.Hebeshtreit ha definito la visita degli alti rappresentanti dei governi di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca "un mirabile atto di solidarietà". "Accogliamo con favore qualsiasi forma di solidarietà", ha aggiunto.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per aiutare le Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista di Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali delle guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

