Gas, Cingolani: possibili problemi a ottobre senza forniture dalla Russia

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha dichiarato in Aula al Senato che, a fronte di una possibile interruzione delle forniture di gas... 16.03.2022, Sputnik Italia

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha dichiarato in Aula al Senato che, a fronte di una possibile interruzione delle forniture di gas dalla Russia, potrebbero evidenziarsi in futuro una serie di problemi a cui il governo sta cercando di porre rimedio.Sul breve termine (fino alla fine dell'inverno) il problema sarà quello di far fronte ai consumi nazionali, in rapporto all'attuale basso livello di stoccaggio; a medio termine (cioè fino al prossimo 30 ottobre) il problema principale sarà quello di riempire gli stoccaggi, in preparazione del prossimo inverno; mentre a lungo termine il problema sarà quello di trovare una soluzione relativa all'eventuale assenza di forniture dalla Russia.Il problema ad oggi più grande, secondo il ministro Roberto Cingolani, sarà quello della gerstione degli stoccaggi a medio termine, dal momento che vanno riempiti del 90% per il prossimo inverno, circa 12 miliardi metri cubi.Tra le possibili misure poste in essere per incrementare le riserve nel medio termine si pensa infatti di aumentare le importazioni da Qatar, Algeria, Angola e Congo, tutti paesi produttori di gas naturale, dove il governo ha recentemente compiuto missioni diplomatiche in tal senso.Con l'arrivo della bella stagione, infine, secondo il ministro, si potrebbe stimare una riduzione della domanda per uso civile nell'ordine dei 40 milioni di metri cubi al giorno, e questo potrebbe anche far fronte ad una immediata assenza di forniture di gas dalla Russia.

