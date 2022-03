https://it.sputniknews.com/20220316/fitch-classifichera-come-default-leventuale-pagamento-in-rubli-dalla-russia-dei-bond-in-dollari-15607707.html

Fitch classificherà come default l'eventuale pagamento in rubli dalla Russia dei bond in dollari

Fitch classificherà come default l'eventuale pagamento in rubli dalla Russia dei bond in dollari

L'agenzia di rating internazionale Fitch Ratings ha dichiarato che classificherà il rimborso di mercoledì dei bond da parte della Russia, se effettuato in... 16.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-16T09:12+0100

2022-03-16T09:12+0100

2022-03-16T09:12+0100

fitch

russia

rating sui bond della russia

default

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/734/91/7349193_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_80cdcc570210f21e005639406b107a1a.jpg

Questo tipo di ridenominazione forzata corrisponderebbe al declassamento da parte di Fitch Ratings del Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (LT FC IDR) della Russia dal livello B a quello C, comportando l'inizio di un default, ha avvertito l'agenzia. In linea con i suoi criteri, i rating delle emissioni interessate verrebbero declassati a D, mentre l'LT FC IDR come Restricted Default, a meno che i pagamenti delle cedole non vengano effettuati in dollari statunitensi entro la fine del periodo di proroga, in linea con i termini iniziali.Inoltre, l'LT FC IDR russo di livello C corrisponderebbe alla mancata fornitura agli investitori non residenti delle cedole in valuta locale delle obbligazioni federali (OFZ) in scadenza il 2 marzo, si legge nella dichiarazione.Secondo Fitch, il ministero delle finanze russo ha effettuato pagamenti di cedole sugli OFZ 2024 al National Settlement Depository, ma non li ha disposti agli investitori stranieri a causa delle restrizioni della Banca centrale russa.Fitch considererà la mancanza di questi pagamenti come un default, a meno che non vengano effettuati entro il periodo di proroga di 30 giorni, si legge nella nota.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fitch, russia, rating sui bond della russia, default