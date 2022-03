https://it.sputniknews.com/20220316/eon-gigante-tedesco-dellenergia-luscita-dal-nord-stream-non-e-messa-in-discussione-15609746.html

E.ON, gigante tedesco dell'energia: l'uscita dal Nord Stream non è messa in discussione

La società energetica ucraina Naftogaz ha recentemente invitato l'Europa a imporre sanzioni al Nord Stream, l'insieme di gasdotti offshore che vanno dalla... 16.03.2022, Sputnik Italia

Il colosso energetico tedesco E.ON interromperà l'acquisto di gas naturale dalle società russe, ma non ha intenzione di ritirarsi dal Nord Stream, ha affermato il CEO Leonhard Birnbaum."Acquistiamo il nostro gas nei mercati all'ingrosso in Europa. E.ON non ha contratti di fornitura a lungo termine direttamente con i produttori. Tuttavia, una piccola quantità di gas naturale nel nostro portafoglio è stata acquistata dalle società commerciali di Gazprom in Europa. A causa del conflitto in Ucraina, abbiamo smesso di acquistare nuovi volumi di gas da queste società. Il mercato russo non è tra le nostre regioni obiettivo", ha affermato Birnbaum in una dichiarazione rilasciata mercoledì.L'amministratore delegato ha indicato che una prolungata carenza di importazioni di energia causerà problemi all'azienda sul lungo termine. La Russia ha fornito alla Germania oltre 50 miliardi di metri cubi di gas nel 2021, mentre, nello stesso anno, le industrie dell'Europa centrale hanno importato circa 142 miliardi di metri cubi.Il Nord Stream è diventato operativo tra il 2011 ed il 2012. Il sistema di gasdotti è gestito da Nord Stream AG, di cui il 51% è di proprietà di una controllata di Gazprom, e il 15,5% ciascuno dalle tedesche Wintershall ed E.ON. Un altro 9% ciascuno è di proprietà di NV Nederlandse Gasunie e della francese Engie.Nord Stream 2 è un gasdotto russo-europeo che integra il Nord Stream ed è stato completato e reso pronto per il funzionamento alla fine dello scorso anno, quando le autorità di regolamentazione tedesche ne hanno certificato i progressi. La certificazione del progetto è stata poi sospesa il 22 febbraio, in risposta al riconoscimento da parte della Russia delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk come nazioni indipendenti. L'operatore di tale rete di gasdotti, con sede in Svizzera, ha dichiarato fallimento il 1° marzo.La crisi in Ucraina e l'incertezza sulla fornitura di petrolio e gas russo all'Europa e ad altri mercati hanno causato un aumento senza precedenti dei prezzi dell'energia. Gazprom e altre società russe hanno promesso di continuare a rifornire i loro clienti in base ai contratti precedentemente concordati, il gas continua a fluire attraverso l'infrastruttura di transito dell'Ucraina ai clienti europei nonostante l'operazione militare russa nel paese.

