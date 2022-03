https://it.sputniknews.com/20220316/corea-del-sud-fallisce-lultimo-lancio-di-un-missile-della-corea-del-nord-15607080.html

Corea del Sud: fallisce l'ultimo lancio di un missile della Corea del Nord

Corea del Sud: fallisce l'ultimo lancio di un missile della Corea del Nord

Lunedì, i media sudcoreani hanno riferito che la Corea del Nord si stava preparando a condurre in settimana un altro lancio di prova di missili balistici... 16.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-16T07:26+0100

2022-03-16T07:26+0100

2022-03-16T08:26+0100

corea del nord

corea del sud

missili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/14621003_0:75:1515:927_1920x0_80_0_0_344a6dd648ece7f9e28be068c7b553fb.png

Secondo l'emittente giapponese NHK, che cita una fonte del Ministero della Difesa giapponese, mercoledì la Corea del Nord ha sparato un oggetto che potrebbe essere un missile.Nessun altro dettaglio in merito è stato reso noto nel rapporto iniziale. In relazione al lancio di questo missile da parte della Corea del Nord è stato instituito un quartier generale d'emergenza presso l'Ufficio del Primo Ministro del Giappone. Non sono comunque stati segnalati danni a seguito del presunto test. Secondo Reuters, tuttavia, il ministero della Difesa sudcoreano inizialmente aveva affermato di non avere nulla da confermare in merito alle notizie di un lancio.L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha successivamente riferito, citando fonti dell'esercito sudcoreano, che si presumeva che la Corea del Nord avesse tentato di sparare un oggetto non identificato dall'aeroporto di Sunan, ma, secondo quanto riferito, il lancio non sarebbe stato eseguito correttamente.Il presunto test missilistico sarebbe stato condotto intorno alle 9:30, ora locale, ma si presume che sia fallito poco dopo il lancio.NHK ha, inoltre, riferito che uno speciale aereo da ricognizione elettronica della US Air Force è decollato dalla base aerea di Kadena, a Okinawa, eientrando alla base dopo circa nove ore di volo.Secondo il rapporto, l'aereo era un RC-135S, comunemente noto come Cobra Ball, un aereo speciale che raccoglie dati sui missili balistici in volo.Se questa notizia sarà confermata, questo sarà il decimo lancio di missili della Corea del Nord realizzato quest'anno.La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno accusato la Corea del Nord di aver testato un nuovo sistema di missili balistici intercontinentali a lungo raggio il 27 febbraio e il 5 marzo.La Corea del Nord ha affermato che i test miravano a creare un "satellite da ricognizione".

corea del nord

corea del sud

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corea del nord, corea del sud, missili